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СМИ: Израиль обеспокоен планами США по выводу войск из Сирии

СМИ: Израиль обеспокоен планами США по выводу войск из Сирии Израиль серьезно обеспокоен в связи с намерением Вашингтона вывести американские войска из Сирии.
Другие страны
29 января 2025 г. 12:33
СМИ: Израиль обеспокоен планами США по выводу войск из Сирии

Израиль серьезно обеспокоен в связи с намерением Вашингтона вывести американские войска из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, высокопоставленные чиновники из Белого дома дали понять израильским представителям, что президент США Дональд Трамп заинтересован в выводе тысяч американских солдат, остающихся на сирийской территории. Kan отмечает, что этот шаг, в частности, "затронет курдское меньшинство в Сирии".

Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время посещения армейской позиции на вершине горы Хермон с сирийской стороны 28 января заявил, что израильские военные останутся на неопределенный срок в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской части Хермонского горного массива на Голанских высотах.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail ABŞ-nin Suriyadan qoşunlarını çıxarması planlarından narahatdır

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