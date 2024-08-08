О нас

СМИ: Израиль не согласен на освобождение заложников без полного поражения ХАМАС

СМИ: Израиль не согласен на освобождение заложников без полного поражения ХАМАС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласится на сделку, которая подразумевала бы освобождение всех заложников, но не положила бы конец контролю ХАМАС над Сектором Газа.
Другие страны
8 августа 2024 г. 21:06
СМИ: Израиль не согласен на освобождение заложников без полного поражения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласится на сделку, которая подразумевала бы освобождение всех заложников, но не положила бы конец контролю ХАМАС над Сектором Газа.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью американскому журналу Time.

"Нет, не думаю. <...> Мы должны достичь обеих целей: добиться освобождения всех заложников и выиграть войну. И я верю, что это возможно", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС, а также освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Истребители США F-22 приведены в готовность в связи с исходящими от Ирана угрозами
Истребители США F-22 приведены в готовность в связи с исходящими от Ирана угрозами
8 августа 2024 г. 20:45
Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира авиаподразделения ХАМАС в Рафахе
Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира авиаподразделения ХАМАС в Рафахе
8 августа 2024 г. 20:07
Президент Бангладеш привел Мухаммада Юнуса к присяге
Президент Бангладеш привел Мухаммада Юнуса к присяге
8 августа 2024 г. 19:55
Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 12 человек
Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 12 человек
8 августа 2024 г. 19:31
Парламент Болгарии одобрил меморандум с Турцией об охране воздушного пространства
Парламент Болгарии одобрил меморандум с Турцией об охране воздушного пространства
8 августа 2024 г. 19:20
В Чили граждане начали протестовать из-за отсутствия электричества
В Чили граждане начали протестовать из-за отсутствия электричества
8 августа 2024 г. 18:58
Центробанк Бангладеш ввел ограничение на снятие наличных в стране
Центробанк Бангладеш ввел ограничение на снятие наличных в стране
8 августа 2024 г. 18:45
Проект бюджета Финляндии на 2025 год составлен с дефицитом в 12,2 млрд евро
Проект бюджета Финляндии на 2025 год составлен с дефицитом в 12,2 млрд евро
8 августа 2024 г. 18:30
Греческая Aegean Airlines продлила отмену рейсов в Бейрут, Амман и Тель-Авив
Греческая Aegean Airlines продлила отмену рейсов в Бейрут, Амман и Тель-Авив
8 августа 2024 г. 17:56
В Нигерии как минимум 20 человек погибли в результате взрыва на судне
В Нигерии как минимум 20 человек погибли в результате взрыва на судне
8 августа 2024 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi