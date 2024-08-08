СМИ: Израиль не согласен на освобождение заложников без полного поражения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласится на сделку, которая подразумевала бы освобождение всех заложников, но не положила бы конец контролю ХАМАС над Сектором Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласится на сделку, которая подразумевала бы освобождение всех заложников, но не положила бы конец контролю ХАМАС над Сектором Газа.

Как передает Report , об этом он заявил в интервью американскому журналу Time.

"Нет, не думаю. <...> Мы должны достичь обеих целей: добиться освобождения всех заложников и выиграть войну. И я верю, что это возможно", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС, а также освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.