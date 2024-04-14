СМИ: Израиль не будет наносить ответный удар по Ирану

Израиль отказался от ответного удара по Ирану после разговора израильского премьера Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом.

Израиль отказался от ответного удара по Ирану после разговора израильского премьера Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report , об этом сообщает газета The New York Times.

По сведениям издания, Байден в ходе разговора сообщил, что перехват всех дронов и ракет само по себе является огромной победой, и поэтому необходимости в дальнейших ответных мерах нет.

До этого некоторые члены кабинета военного времени Израиля предлагали нанести ответный удар.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".