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СМИ: Израиль направил США новое предложение по сделке о перемирии в Газе

СМИ: Израиль направил США новое предложение по сделке о перемирии в Газе Израиль передал США обновленное предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.
Другие страны
27 июля 2024 г. 21:48
СМИ: Израиль направил США новое предложение по сделке о перемирии в Газе

Израиль передал США обновленное предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильского чиновника и другие источники.

По словам представителя израильской стороны, в новом предложении упоминается создание иностранного механизма для отслеживания и предотвращения переброски оружия и боевиков с юга на север сектора Газа.

Кроме того, в нем говорится о передислокации сил Армии обороны Израиля на первом этапе сделки, а также о сохранении их позиций в так называемом Филадельфийском коридоре на границе анклава и Египта.

Отмечается, что предложение было направлено в преддверии переговоров в Риме с участием директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса, премьер-министра Катара, шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, директора израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа и главы разведслужбы Египта Аббаса Камеля.

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