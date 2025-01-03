СМИ: Израиль нанес удары по военным заводам в Алеппо на севере Сирии

Истребители израильских ВВС нанесли ночью ракетные удары по нескольким военным объектам в окрестностях сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска).
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По его данным, самолеты атаковали оборонные предприятия и склады вооружений в районе Эс-Сафира, а также научно-исследовательский центр в предместьях Алеппо.
Воздушный рейд 2 января был совершен на военный аэродром Хальхаля в провинции Эс-Сувейда. Бомбардировке подверглась также база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенная в 20 км к югу от Дамаска.
С момента прихода к власти в Сирии переходного правительства Израиль совершил свыше 400 воздушных рейдов на военные объекты в 13 провинциях арабской республики.