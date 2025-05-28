СМИ: Израиль может подготовиться к атаке на Иран всего за семь часов

Американская разведка подсчитала, что Израиль может подготовиться к атаке на Иран всего за семь часов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The New York Times.
По информации источников газеты, Израиль выступает за полное прекращение обогащения урана Ираном и демонтаж всех иранских ядерных объектов. Израильские чиновники опасаются, что в попытках заключить соглашение по иранской ядерной программе Трамп позволит Тегерану их оставить.
Отметим, что незадолго до поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток израильские чиновники предупредили Вашингтон о готовности атаковать ядерные объекты Ирана.