СМИ: Израиль может подготовиться к атаке на Иран всего за семь часов

СМИ: Израиль может подготовиться к атаке на Иран всего за семь часов

СМИ: Израиль может подготовиться к атаке на Иран всего за семь часов

https://images.report.az/photo/86b5f9ff-0826-4cf6-af64-20a529acca32.jpg https://images.report.az/photo/86b5f9ff-0826-4cf6-af64-20a529acca32.jpg