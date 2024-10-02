СМИ: Израиль может ответить на ракетную атаку ударом по ядерным объектам Ирана

Удар по ядерным объектам Ирана может стать ответом со стороны Израиля на обстрел его территории иранскими ракетами.

Удар по ядерным объектам Ирана может стать ответом со стороны Израиля на обстрел его территории иранскими ракетами.

Как передает Report , такой сценарий развития событий считают возможным британский еженедельник The Economist и телеканал Sky News.

"В прошлом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже пытался убедить израильских генералов в стратегической важности удара по Ирану, но не добился успеха. Сегодня он, возможно, смог доказать им, что такой шаг имеет свои плюсы, - пишет The Economist. - Израильские ястребы также уверены, что [президент США Джо] Байден, чей срок почти завершен, поддержит или даже присоединится к кампании, которая могла бы отбросить далеко назад иранскую ядерную программу и подорвать репутацию теократов и военных, стоящих во главе непопулярного иранского режима".

Как отмечает издание, Израиль уже 20 лет готовится к возможности удара по иранским ядерным объектам. Впечатление об уязвимости целей в Иране могло сложиться у израильских военных после того, как в апреле им удалось повредить радар ПВО на военной базе в Исфахане.

Sky News также считает, что Нетаньяху сейчас может бороться с "искушением использовать осуществленный Ираном ракетный обстрел как повод для удара по ядерным объектам" и будет рассчитывать на поддержку США. Если Израиль пойдет на обострение конфликта с исламской республикой, Ближний Восток может оказаться "на грани войны с применением баллистических ракет".

"Израильскому руководству может казаться, что сейчас лучшая возможность нейтрализовать иранскую ядерную угрозу, которая, как там считают, потенциально является для Израиля экзистенциальной. "Хезболлах" - ставленники Ирана в Ливане - сейчас в смятении, а режим в Тегеране ослабляют экономические трудности и память о масштабных протестах, которые на сегодняшний день подавлены", - отмечает внешнеполитический обозреватель Sky News Доминик Уэгхорн.

Как заявил Sky News эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Мэттью Сэвилл, Иран "мог допустить серьезный просчет, оценивая то, насколько велик риск, на который готов пойти Израиль".