СМИ: Израиль может ответить на ракетную атаку ударом по ядерным объектам Ирана

Удар по ядерным объектам Ирана может стать ответом со стороны Израиля на обстрел его территории иранскими ракетами.
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"В прошлом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже пытался убедить израильских генералов в стратегической важности удара по Ирану, но не добился успеха. Сегодня он, возможно, смог доказать им, что такой шаг имеет свои плюсы, - пишет The Economist. - Израильские ястребы также уверены, что [президент США Джо] Байден, чей срок почти завершен, поддержит или даже присоединится к кампании, которая могла бы отбросить далеко назад иранскую ядерную программу и подорвать репутацию теократов и военных, стоящих во главе непопулярного иранского режима".
Как отмечает издание, Израиль уже 20 лет готовится к возможности удара по иранским ядерным объектам. Впечатление об уязвимости целей в Иране могло сложиться у израильских военных после того, как в апреле им удалось повредить радар ПВО на военной базе в Исфахане.
Sky News также считает, что Нетаньяху сейчас может бороться с "искушением использовать осуществленный Ираном ракетный обстрел как повод для удара по ядерным объектам" и будет рассчитывать на поддержку США. Если Израиль пойдет на обострение конфликта с исламской республикой, Ближний Восток может оказаться "на грани войны с применением баллистических ракет".
"Израильскому руководству может казаться, что сейчас лучшая возможность нейтрализовать иранскую ядерную угрозу, которая, как там считают, потенциально является для Израиля экзистенциальной. "Хезболлах" - ставленники Ирана в Ливане - сейчас в смятении, а режим в Тегеране ослабляют экономические трудности и память о масштабных протестах, которые на сегодняшний день подавлены", - отмечает внешнеполитический обозреватель Sky News Доминик Уэгхорн.
Как заявил Sky News эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Мэттью Сэвилл, Иран "мог допустить серьезный просчет, оценивая то, насколько велик риск, на который готов пойти Израиль".