СМИ: Израиль может нанести превентивный удар по Ирану

Руководство Израиля рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану, в случае, если атака со стороны Тегерана будет неизбежной.

Руководство Израиля рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану, в случае, если атака со стороны Тегерана будет неизбежной.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, вечером 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и спецслужб. В числе участников этой встречи были министр обороны Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки "Моссад" Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности (контрразведка) Ронен Бар.

В ходе совещания отмечалось, что превентивные действия могут быть возможны только в случае абсолютной определенности о том, что разведывательные данные о намерениях Ирана являются верными, отмечает издание.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что иранские лидеры во время переговоров, в ходе которых США и арабские страны пытались уговорить Иран смягчить позицию, "поклялись отомстить" Израилю за смерть председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, даже если эти действия приведут к войне.