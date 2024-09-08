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СМИ: Израиль ликвидировал замглавы службы безопасности ХАМАС на севере Газы

СМИ: Израиль ликвидировал замглавы службы безопасности ХАМАС на севере Газы Заместитель начальника службы внутренней безопасности радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа был убит в результате авиаудара ВВС Израиля.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 09:49
СМИ: Израиль ликвидировал замглавы службы безопасности ХАМАС на севере Газы

Заместитель начальника службы внутренней безопасности радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа был убит в результате авиаудара ВВС Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, речь идет о полковнике Мохаммеде Мурси. Он и три члена его семьи были убиты при ударе по его дому в Джабалии.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

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