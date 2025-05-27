СМИ: Израиль и Сирия провели несколько раундов прямых переговоров

Израиль и новые власти Сирии за последние недели организовали несколько раундов непубличных прямых переговоров с целью нормализовать ситуацию между странами.

Израиль и новые власти Сирии за последние недели организовали несколько раундов непубличных прямых переговоров с целью нормализовать ситуацию между странами.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных дипломатов и сирийского чиновника.

"Это только начало. Переговоры были в основном нацелены на то, чтобы предотвратить вспышки насилия и вынудить Израиль уйти из занятых им пограничных районов Сирии", - заявил один из источников.

Дипломаты из западных и арабских стран уточнили, что ранее Израиль и Сирия уже вели непрямые переговоры, посредником в которых выступали ОАЭ. Сирийскую делегацию, отправившуюся для начала диалога в ОАЭ, возглавил губернатор южной провинции Эль-Кунейтра Ахмед аль-Далати, который ранее занимал крупный пост в рядах сирийской оппозиции, располагал доверием президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и главы сирийского МИД Асаада Аш-Шибани.

По словам одного источника, минимум один раунд переговоров проходил в провинции Эль-Кунейтра, куда ранее вошли израильские войска.

Источники также утверждали, что Израиль пытался убедить США не отменять санкции против Сирии с целью сохранить этот рычаг давления на сирийское руководство. Однако встреча американского президента Дональда Трампа и аш-Шараа ранее в мае продемонстрировала намерения США в отношении Сирии и побуждала Израиль скорее начать действовать в том же духе, отмечает издание.

Официальные представители двух государств пока не дали комментарии по этому поводу.