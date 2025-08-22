СМИ: Израиль и Сирия могут в сентябре подписать соглашение о безопасности

О нас

22 августа 2025 г. 10:18
Израиль и Сирия могут в сентябре подписать соглашение о безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ.

По их информации, что Вашингтон активно работает над организацией трехсторонней встречи с участием президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

“Одним из шагов в этом направлении стало недавнее назначение нового представителя Сирии в ООН с расширенными полномочиями для ведения переговоров”, - сообщают СМИ.

По их информации встреча может пройти 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны планируют подписать ряд документов с целью снижения напряженности между Сирией и Израилем. При этом о заключении всеобъемлющего мирного договора в ближайшее время речи не идет.

Также сообщается о прогрессе на переговорах, прошедших на этой неделе в Париже между министром стратегических вопросов Израиля Роном Дермером и министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шибани.

Версия на азербайджанском языке İsrail və Suriya sentyabrda təhlükəsizlik sazişi imzalaya bilər

