О нас

СМИ: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

СМИ: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии Представители военных ведомств и служб безопасности Израиля и Иордании провели 13 декабря секретные переговоры для координации действий в отношении ситуации в Сирии.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 03:57
СМИ: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

Представители военных ведомств и служб безопасности Израиля и Иордании провели 13 декабря секретные переговоры для координации действий в отношении ситуации в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, стороны обсудили ситуацию в Сирии и взаимодействие Израиля и Иордании с группировками, которые сейчас формируют переходное правительство. На встрече поднималась тема растущей угрозы контрабанды оружия на Западный берег реки Иордан, что может привести к обострению ситуации на палестинской территории.

Граничащие с Сирией Израиль и Иордания заявляют, что хотят работать вместе над решением общих проблем безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail və İordaniya Suriya ilə bağlı gizli danışıqlar aparıb

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi