СМИ: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

Представители военных ведомств и служб безопасности Израиля и Иордании провели 13 декабря секретные переговоры для координации действий в отношении ситуации в Сирии.

Представители военных ведомств и служб безопасности Израиля и Иордании провели 13 декабря секретные переговоры для координации действий в отношении ситуации в Сирии.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, стороны обсудили ситуацию в Сирии и взаимодействие Израиля и Иордании с группировками, которые сейчас формируют переходное правительство. На встрече поднималась тема растущей угрозы контрабанды оружия на Западный берег реки Иордан, что может привести к обострению ситуации на палестинской территории.

Граничащие с Сирией Израиль и Иордания заявляют, что хотят работать вместе над решением общих проблем безопасности.