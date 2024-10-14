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СМИ: Израиль и Египет обсудили возобновление переговоров по заложникам

СМИ: Израиль и Египет обсудили возобновление переговоров по заложникам Директор израильской Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар тайно посетил в воскресенье Каир и встретился с главой египетской разведки Аббасом Камелем.
Другие страны
14 октября 2024 г. 08:59
СМИ: Израиль и Египет обсудили возобновление переговоров по заложникам

Директор израильской Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар тайно посетил в воскресенье Каир и встретился с главой египетской разведки Аббасом Камелем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Walla.

В ходе контактов руководителей спецслужб речь, в том числе, шла о тупиковой ситуации в переговорах по сделке с заложниками, сообщил источник, знакомый с содержанием визита, отмечает новостной ресурс.

По информации источника, Бар обсуждал с Камелем пути возобновления переговоров по сделке с заложниками на фоне того, что лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар возобновил контакты с представителями организации в Дохе, а через них и с катарскими, и с египетскими посредниками. Глава ШАБАК также обсудил со своим египетским коллегой пути выхода из кризиса после закрытия КПП "Рафах" два месяца назад, что омрачает отношения между Израилем и Египтом.

В офисе главы ШАБАК от комментариев отказались, отмечает Walla.

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