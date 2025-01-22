О нас

СМИ: Израиль и Египет договорились передать контроль над КПП Рафах палестинской администрации

СМИ: Израиль и Египет договорились передать контроль над КПП Рафах палестинской администрации Палестинская администрация будет управлять палестинской стороной пограничного перехода Рафах, единственного погранперехода в секторе Газа на границе с Египтом.
Другие страны
22 января 2025 г. 12:21
СМИ: Израиль и Египет договорились передать контроль над КПП Рафах палестинской администрации

Палестинская администрация будет управлять палестинской стороной пограничного перехода Рафах, единственного погранперехода в секторе Газа на границе с Египтом.

Как передает Report, об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на анонимный источник.

Согласно сведениям, решение было принято на встрече глав израильских спецслужб "Шин Бет", "Моссада" и египетской разведки в Каире.

Стороны договорились о том, что палестинская администрация будет управлять пограничным переходом Рафах под "международным наблюдением и мониторингом ООН".

Источник сообщил, что дата открытия ключевого пограничного перехода пока не назначена.

"Израиль предложил частичный отвод войск из коридора, но Египет не принял эту идею и настаивает на полном выводе и возвращении к ситуации, которая была до войны", - сообщил источник изданию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rəfah sərhəd-keçid məntəqəsinə nəzarət Fələstinə verilib

Экслюзивные новости

Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi