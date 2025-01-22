СМИ: Израиль и Египет договорились передать контроль над КПП Рафах палестинской администрации

Палестинская администрация будет управлять палестинской стороной пограничного перехода Рафах, единственного погранперехода в секторе Газа на границе с Египтом.

Палестинская администрация будет управлять палестинской стороной пограничного перехода Рафах, единственного погранперехода в секторе Газа на границе с Египтом.

Как передает Report, об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на анонимный источник.

Согласно сведениям, решение было принято на встрече глав израильских спецслужб "Шин Бет", "Моссада" и египетской разведки в Каире.

Стороны договорились о том, что палестинская администрация будет управлять пограничным переходом Рафах под "международным наблюдением и мониторингом ООН".

Источник сообщил, что дата открытия ключевого пограничного перехода пока не назначена.

"Израиль предложил частичный отвод войск из коридора, но Египет не принял эту идею и настаивает на полном выводе и возвращении к ситуации, которая была до войны", - сообщил источник изданию.