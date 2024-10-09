СМИ: Израиль хочет сосредоточить ответный удар по Ирану на военных объектах

Израиль планирует ограничить ответный удар после ракетной атаки Ирана его военными объектами.

Израиль планирует ограничить ответный удар после ракетной атаки Ирана его военными объектами.

Как передает Report , с таким утверждением выступило издание The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

По его информации, такое решение выработано по итогам многочасового заседания, проводившегося с участием военного и политического руководства страны в штабе Минобороны в Тель-Авиве вечером 8 октября.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ключевые министры, руководители армии и спецслужб решили сфокусироваться на иранских военных объектах, говорит источник издания, отмечая, что это решение может быть изменено.