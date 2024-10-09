СМИ: Израиль хочет сосредоточить ответный удар по Ирану на военных объектах

Израиль планирует ограничить ответный удар после ракетной атаки Ирана его военными объектами.
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По его информации, такое решение выработано по итогам многочасового заседания, проводившегося с участием военного и политического руководства страны в штабе Минобороны в Тель-Авиве вечером 8 октября.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ключевые министры, руководители армии и спецслужб решили сфокусироваться на иранских военных объектах, говорит источник издания, отмечая, что это решение может быть изменено.