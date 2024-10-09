О нас

СМИ: Израиль хочет сосредоточить ответный удар по Ирану на военных объектах

СМИ: Израиль хочет сосредоточить ответный удар по Ирану на военных объектах Израиль планирует ограничить ответный удар после ракетной атаки Ирана его военными объектами.
Другие страны
9 октября 2024 г. 22:56
СМИ: Израиль хочет сосредоточить ответный удар по Ирану на военных объектах

Израиль планирует ограничить ответный удар после ракетной атаки Ирана его военными объектами.

Как передает Report, с таким утверждением выступило издание The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

По его информации, такое решение выработано по итогам многочасового заседания, проводившегося с участием военного и политического руководства страны в штабе Минобороны в Тель-Авиве вечером 8 октября.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ключевые министры, руководители армии и спецслужб решили сфокусироваться на иранских военных объектах, говорит источник издания, отмечая, что это решение может быть изменено.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi