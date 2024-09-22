СМИ: Израиль готовит наземную операцию в Ливане для создания буферной зоны

Израильское военное командование готовит наземную операцию на севере Ливана, которая предполагает захват территорий для создания буферной зоны.
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"Планы по наземному вторжению готовы, - заявил один из офицеров запаса, вовлеченный в разработку стратегии на ливанском направлении. - Однако нам еще не хватает войск здесь, чтобы осуществить эти планы".
The Economist напомнил, что ранее Армия обороны Израиля перебросила две дивизии из сектора Газа на границу с Ливаном.
Журнал отметил, что, несмотря на рост напряженности на Ближнем Востоке после взрыва устройств связи в Ливане, речь о полноценной войне между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" пока не идет. По мнению издания, "Хезболлах" в случае перехода к полномасштабным боевым действиям начнет использовать ракеты большей дальности для уничтожения целей в центральной части Израиля и станет проводить рейды на территории еврейского государства.
The Economist подчеркнул, что Израиль в свою очередь при таком развитии событий усилит бомбардировки ракетных складов и пусковых площадок "Хезболлах", а также прибегнет к ударам по гражданской инфраструктуре в надежде вызвать недовольство движением в самом Ливане. При этом, по информации журнала, в военно-политическом руководстве Израиля нет единства мнения по ситуации вокруг Ливана.