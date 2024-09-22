СМИ: Израиль готовит наземную операцию в Ливане для создания буферной зоны

Израильское военное командование готовит наземную операцию на севере Ливана, которая предполагает захват территорий для создания буферной зоны.

Израильское военное командование готовит наземную операцию на севере Ливана, которая предполагает захват территорий для создания буферной зоны.

Как передает Report , об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

"Планы по наземному вторжению готовы, - заявил один из офицеров запаса, вовлеченный в разработку стратегии на ливанском направлении. - Однако нам еще не хватает войск здесь, чтобы осуществить эти планы".

The Economist напомнил, что ранее Армия обороны Израиля перебросила две дивизии из сектора Газа на границу с Ливаном.

Журнал отметил, что, несмотря на рост напряженности на Ближнем Востоке после взрыва устройств связи в Ливане, речь о полноценной войне между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" пока не идет. По мнению издания, "Хезболлах" в случае перехода к полномасштабным боевым действиям начнет использовать ракеты большей дальности для уничтожения целей в центральной части Израиля и станет проводить рейды на территории еврейского государства.

The Economist подчеркнул, что Израиль в свою очередь при таком развитии событий усилит бомбардировки ракетных складов и пусковых площадок "Хезболлах", а также прибегнет к ударам по гражданской инфраструктуре в надежде вызвать недовольство движением в самом Ливане. При этом, по информации журнала, в военно-политическом руководстве Израиля нет единства мнения по ситуации вокруг Ливана.