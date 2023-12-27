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СМИ: Израиль готов обсудить первый этап предложенного Египтом плана по ситуации в Газе

СМИ: Израиль готов обсудить первый этап предложенного Египтом плана по ситуации в Газе Израиль не исключает возможности реализации первого этапа предложенного Египтом плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Этот этап подразумевает освобождение израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, в обм
Другие страны
27 декабря 2023 г. 13:47
СМИ: Израиль готов обсудить первый этап предложенного Египтом плана по ситуации в Газе

Израиль не исключает возможности реализации первого этапа предложенного Египтом плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Этот этап подразумевает освобождение израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, в обмен на палестинских заключенных со стороны Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Первый этап - это то, что мы хотели бы начать обсуждать, о чем хотели бы поговорить", - указал депутат от партии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и бывшего постпреда страны в ООН Дани Данона.

По словам депутата, израильские власти рассматривают предложение Египта, поскольку они "серьезно относятся к любой возможности, которая позволяет освободить заложников". Данон добавил, что "в будущем, вероятно, можно будет возобновить первый этап" плана, который предполагает освобождение заложников и заключенных.

В то же время депутат дал понять, что в рамках этого плана, который также затрагивает вопрос об управлении сектором Газа после окончания конфликта, еврейское государство не допустит никакого участия ХАМАС в будущем анклава. "Мы очень решительно против того, чтобы ХАМАС был частью любого будущего соглашения в Газе", - отметил он.

Израильский чиновник добавил, что власти еврейского государства "ценят участие Египта" в урегулировании конфликта, который "сыграл важную роль в освобождении заложников". "Если они [египтяне] смогут помочь нам в этом снова, мы будем еще признательнее", - сказал Данон.

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