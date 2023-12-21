СМИ: Израиль готов к двухнедельной паузе в Газе

Израильская сторона готова приостановить на две недели боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников.

Израильская сторона готова приостановить на две недели боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский арабоязычный канал Makan-33.

Согласно информации, Израиль готов к двухнедельному прекращению огня при условии вызволения десятков похищенных людей в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных, в том числе тех, кто осужден за терроризм.

"Однако стороны пока далеки от соглашения, радикальное палестинское движение ХАМАС отказывается от этого предложения", - говорится в сообщении.