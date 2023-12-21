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СМИ: Израиль готов к двухнедельной паузе в Газе

СМИ: Израиль готов к двухнедельной паузе в Газе Израильская сторона готова приостановить на две недели боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 12:33
СМИ: Израиль готов к двухнедельной паузе в Газе

Израильская сторона готова приостановить на две недели боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский арабоязычный канал Makan-33.

Согласно информации, Израиль готов к двухнедельному прекращению огня при условии вызволения десятков похищенных людей в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных, в том числе тех, кто осужден за терроризм.

"Однако стороны пока далеки от соглашения, радикальное палестинское движение ХАМАС отказывается от этого предложения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İsrail hərbi əməliyyatları iki həftəlik dayandırmağa hazırdır
Версия на английском языке Media: Israel ready for two-week pause in Gaza

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