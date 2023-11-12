СМИ: Израиль ежедневно тратит $260 млн на операцию против ХАМАС в Газе

Израиль каждый день расходует миллионы долларов на операцию в секторе Газа.

Израиль каждый день расходует миллионы долларов на операцию в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, еврейское государство расходует на конфликт с ХАМАС около $260 млн ежедневно.

"Конфликт стал для Израиля дороже, чем предполагалось изначально, и создает нагрузку на государственный бюджет", - говорится в материале.

Агентство отмечает, что в ближайшее время Израилю предстоит обсуждение бюджета на будущий год, в условиях конфликта проблемы создает желание кабмина премьер-министра Биньямина Нетаньяху сохранить выплаты ультраортодоксальным школам. Агентство подчеркивает, что спорные дотации предлагается оставить, несмотря на то что дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название "Железные мечи", одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.