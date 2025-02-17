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СМИ: Израиль добивается освобождения шести заложников вместо трех

СМИ: Израиль добивается освобождения шести заложников вместо трех Израиль добивается того, чтобы 22 февраля были освобождены шесть заложников вместо троих предусмотренных соглашением о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 23:12
СМИ: Израиль добивается освобождения шести заложников вместо трех

Израиль добивается того, чтобы 22 февраля были освобождены шесть заложников вместо троих предусмотренных соглашением о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

Кроме того, по его данным, Израиль готовится принять в четверг тела нескольких заложников, погибших в плену у радикального движения ХАМАС. Отмечается, что останки будут перевезены в Израиль за два дня до субботы для того, чтобы было достаточно времени для проведения процедуры идентификации.

По данным радиостанции Kan, благодаря вмешательству посредников Израиль готовится принять от четырех до пяти тел похищенных, а ХАМАС, как ожидается, назовет их имена утром 20 февраля.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail üç girov əvəzinə altı nəfəri azad etməyə çalışır

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