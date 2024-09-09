О нас

СМИ: Целью удара Израиля по Сирии могла стать база Ирана по сборке ракет

СМИ: Целью удара Израиля по Сирии могла стать база Ирана по сборке ракет В ходе предполагаемого ракетного удара Израиля по территории Сирии могли быть поражены объекты Ирана в этой стране, в том числе иранская база по производству ракет.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 08:42
СМИ: Целью удара Израиля по Сирии могла стать база Ирана по сборке ракет

В ходе предполагаемого ракетного удара Израиля по территории Сирии могли быть поражены объекты Ирана в этой стране, в том числе иранская база по производству ракет.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of Israel.

"Считается, что область Масьяф, расположенная к западу от Хамы, используется в качестве базы иранских сил и проиранских формирований. В последние годы она неоднократно становилась целью атак, которые широко приписывались Израилю", - пишет издание.

"Там находится Центр научных исследований и разработок, известный как CERS или SSRC, который, как утверждает Израиль, иранские силы используют для производства высокоточных ракет класса "земля - земля", - отмечает газета.

Армия обороны Израиля пока не комментировала ракетный удар по территории Сирии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Iranian strike at Syria possibly targeted Iranian missile production base — report
Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail Suriyadakı İranın raket istehsalı bazasını vurub

Самое важное

Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi