СМИ: Целью удара Израиля по Сирии могла стать база Ирана по сборке ракет

В ходе предполагаемого ракетного удара Израиля по территории Сирии могли быть поражены объекты Ирана в этой стране, в том числе иранская база по производству ракет.

В ходе предполагаемого ракетного удара Израиля по территории Сирии могли быть поражены объекты Ирана в этой стране, в том числе иранская база по производству ракет.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times of Israel.

"Считается, что область Масьяф, расположенная к западу от Хамы, используется в качестве базы иранских сил и проиранских формирований. В последние годы она неоднократно становилась целью атак, которые широко приписывались Израилю", - пишет издание.

"Там находится Центр научных исследований и разработок, известный как CERS или SSRC, который, как утверждает Израиль, иранские силы используют для производства высокоточных ракет класса "земля - земля", - отмечает газета.

Армия обороны Израиля пока не комментировала ракетный удар по территории Сирии.