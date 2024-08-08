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СМИ: Избрание Синвара лидером ХАМАС может осложнить мирные переговоры с Израилем

СМИ: Избрание Синвара лидером ХАМАС может осложнить мирные переговоры с Израилем Избрание Яхьи Синвара новым главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС может затруднить ведение переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
8 августа 2024 г. 15:41
СМИ: Избрание Синвара лидером ХАМАС может осложнить мирные переговоры с Израилем

Избрание Яхьи Синвара новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС может затруднить ведение переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, Синвар, будучи лидером ХАМАС, может воспрепятствовать попыткам США по достижению мира в палестинском анклаве. Отмечается, что он будет придерживаться "жесткой линии" и "максималистской позиции", чтобы заставить Израиль пойти на компромисс. В свою очередь правые политики Израиля, как пишет издание, настаивают на полном уничтожении военного потенциала ХАМАС и убийстве Синвара, что осложняет премьер-министру Биньямину Нетаньяху согласование с ними возможных условий перемирия. Новый лидер ХАМАС стал целью номер один для израильских военных, что затрудняет его способность руководить движением и вести переговоры о прекращении огня, добавляет газета.

Во вторник Синвар был избран на пост главы политбюро ХАМАС. Он считается одним из основателей военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - и организации внутренней безопасности ХАМАС "Маджд", специализировавшейся на проведении карательных операций в отношении палестинцев, сотрудничавших с Израилем.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Sinvarın HƏMAS lideri seçilməsi İsraillə sülh danışıqlarını çətinləşdirə bilər
Версия на английском языке Yahya Sinwar's election as Hamas leader complicates peace talks with Israel, media say

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