СМИ: Из-за ударов ВС Израиля около 5 тыс. беженцев прибыли из Ливана в Сирию

Около 5 тыс. сирийцев и ливанцев прибыли в Сирию из Ливана на фоне продолжающихся ударов ВС Израиля.

Около 5 тыс. сирийцев и ливанцев прибыли в Сирию из Ливана на фоне продолжающихся ударов ВС Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает издание Al-Watan.

"Около 2 тыс. ливанских граждан въехало в Сирию к полудню вторника, еще приблизительно столько же ожидают завершения необходимых для въезда процедур на пограничном КПП Дждейда-Ябус. В Сирию также вернулось около 3 тыс. сирийских граждан", - сообщает издание.

Отметим, что согласно последним данным, в результате ударов в Ливане погибли 558 человек, ранены 1 835.