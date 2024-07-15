О нас

СМИ: Из-за покушения на Трампа охрана короля Карла III будет усилена

СМИ: Из-за покушения на Трампа охрана короля Карла III будет усилена Полиция Великобритании усилит меры безопасности во время визита короля Карла III в новоизбранный парламент страны для проведения церемонии его открытия. После покушения на экс-президента США Дональда Трампа снайперы создадут в центре Лондона "стальное кол
Другие страны
15 июля 2024 г. 16:07
СМИ: Из-за покушения на Трампа охрана короля Карла III будет усилена

Полиция Великобритании усилит меры безопасности во время визита короля Карла III в новоизбранный парламент страны для проведения церемонии его открытия. После покушения на экс-президента США Дональда Трампа снайперы создадут в центре Лондона "стальное кольцо".

Как передает Report, об этом сообщает The Standard.

Сообщается, что 15 июля у здания парламента полиция уже начала установку заграждений, при этом в центре Лондона и на всех близлежащих улицах будут размещены сотни полицейских, включая агентов в штатском.

На всех ключевых зданиях вокруг Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента, для защиты монарха будут размещены снайперы.

Церемония открытия парламента запланирована на среду, 17 июля. Карл III должен произнести перед избранными парламентариями традиционную речь и привести их к присяге.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Trump assassination attempt prompts 'Steel Ring' protection for King Charles

Другие новости из категории

Президент Литвы представил кандидата на пост премьера
Президент Литвы представил кандидата на пост премьера
15 июля 2024 г. 16:35
Секретная служба США усилила охрану Трампа
Секретная служба США усилила охрану Трампа
15 июля 2024 г. 16:21
Испания направила Украине партию из 10 танков Leopard
Испания направила Украине партию из 10 танков Leopard
15 июля 2024 г. 15:41
Президент Израиля на встрече с главой МИД Британии выступил за заключение сделки по Газе
Президент Израиля на встрече с главой МИД Британии выступил за заключение сделки по Газе
15 июля 2024 г. 15:27
В Кении задержали подозреваемого в убийстве 42 женщин
В Кении задержали подозреваемого в убийстве 42 женщин
15 июля 2024 г. 15:04
Президент Сирии проголосовал на парламентских выборах
Президент Сирии проголосовал на парламентских выборах
15 июля 2024 г. 14:08
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок, есть раненый
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок, есть раненый
15 июля 2024 г. 13:52
Движение ХАМАС пыталось внести 29 изменений в план сделки по Газе
Движение ХАМАС пыталось внести 29 изменений в план сделки по Газе
15 июля 2024 г. 13:07
СМИ: Покушение на Трампа повысило шансы на утверждение фон дер Ляйен в ЕП
СМИ: Покушение на Трампа повысило шансы на утверждение фон дер Ляйен в ЕП
15 июля 2024 г. 12:35
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда
15 июля 2024 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi