СМИ: Из-за покушения на Трампа охрана короля Карла III будет усилена

Полиция Великобритании усилит меры безопасности во время визита короля Карла III в новоизбранный парламент страны для проведения церемонии его открытия. После покушения на экс-президента США Дональда Трампа снайперы создадут в центре Лондона "стальное кол

Полиция Великобритании усилит меры безопасности во время визита короля Карла III в новоизбранный парламент страны для проведения церемонии его открытия. После покушения на экс-президента США Дональда Трампа снайперы создадут в центре Лондона "стальное кольцо".

Как передает Report, об этом сообщает The Standard.

Сообщается, что 15 июля у здания парламента полиция уже начала установку заграждений, при этом в центре Лондона и на всех близлежащих улицах будут размещены сотни полицейских, включая агентов в штатском.

На всех ключевых зданиях вокруг Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента, для защиты монарха будут размещены снайперы.

Церемония открытия парламента запланирована на среду, 17 июля. Карл III должен произнести перед избранными парламентариями традиционную речь и привести их к присяге.