Из-за наводнений и оползней в Пакистане погибли не менее 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли за последние две недели в Пакистане в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями.

По меньшей мере 50 человек погибли за последние две недели в Пакистане в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями.

Как передает Report , об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на источники в Управлении по чрезвычайным ситуациям.

"С 25 июня, когда начался сезон дождей, по всей стране жертвами последствий ливней стали не менее 50 жителей, еще 87 человек пострадали. Наибольшее число погибших в провинции Пенджаб, где наводнения, обрушения зданий и оползни привели к гибели около 20 человек", - заявили источники.

Ранее в районе Шангла в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в результате сильного оползня погибли восемь подростков. Спасатели сейчас продолжают поиски детей, которые могут оставаться под завалами.

Наводнения причинили сильный ущерб Лахору, административному центру Пенджаба. В городе паводковыми водами затоплены районы, где проживают 35% жителей мегаполиса. Там отключена подача электроэнергии, нарушена работа транспорта и затруднено снабжение населения продуктами питания.

Синоптики предупредили о продолжении дождей на всей территории Пенджаба в ближайшие дни и угрозе разлива рек.