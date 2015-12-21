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    СМИ: Из-за конфликта на юго-востоке Турции не учатся 114 тысяч детей

    Около 10 тысяч детей не ходят в школы в Диярбакыре, около 16 тысяч - в Нусайбине и Даргечите, 88 тысяч - в Силопи и Джизре

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Около 114 тысяч школьников лишены возможности посещать учебные заведения из-за продолжающихся столкновений на юго-востоке Турции, сообщает Report со ссылкой на газету Zaman.

    По словам главы профсоюза работников образования Диярбакыра Йылдырыма Аслана, вооруженный конфликт привел к тому, что четыре школы в районе Сур более непригодны для проведения занятий.

    "Мы пытаемся создать условия, при которых дети могли бы учиться", - добавил он.

    Около 10 тысяч детей не ходят в школы в Диярбакыре, около 16 тысяч - в Нусайбине и Даргечите, 88 тысяч - в Силопи и Джизре. Несколько школ были сожжены боевиками РПК, а некоторые используются в качестве пунктов базирования как боевиками, так и силовиками.

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