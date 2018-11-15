СМИ: Из правительства Великобритании уволились 18 чиновников, недовольных действиями Мэй по Brexit

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ C начала ноября из правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволились 18 чиновников, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что 10 политиков ушли с поста из-за недовольства действиями Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза.

Среди уволившихся - министр обороны Майкл Фэллон, глава МИД Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд, а также несколько министров по Brexit, среди которых Дэвид Дэвис, Стив Бэйкер и Доминик Рааб.

Ранее сообщалось, что из-за Brexit два британских министра ушли в отставку за день.