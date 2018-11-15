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    СМИ: Из правительства Великобритании уволились 18 чиновников, недовольных действиями Мэй по Brexit

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ C начала ноября из правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволились 18 чиновников, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что 10 политиков ушли с поста из-за недовольства действиями Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза.

    Среди уволившихся - министр обороны Майкл Фэллон, глава МИД Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд, а также несколько министров по Brexit, среди которых Дэвид Дэвис, Стив Бэйкер и Доминик Рааб.

    Ранее сообщалось, что из-за Brexit два британских министра ушли в отставку за день.

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