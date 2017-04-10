СМИ: Иванка Трамп оказала большое влияние на решение президента США о ракетном ударе по Сирии

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Дочь президента США Дональда Трампа Иванка оказала существенное влияние на решение своего отца нанести ракетный удар по сирийской авиабазе, сообщает Report со ссылкой на британское издание The Independent.

Источники издания утверждают, И. Трамп была "по-настоящему потрясена" фотографиями с места предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возложил на власти Сирии. В результате ее позиция оказала "существенное влияние на Овальный кабинет", а последовавшая затем реакция администрации США стала "сильнее ожидаемой".

7 апреля И. Трамп написала на своей странице в Twitter, что гордится решением отца, приказавшего нанести ракетный удар по Сирии.

Напомним, что И. Трамп занимает должность специального советника президента и работает в Белом доме на безвозмездной основе.