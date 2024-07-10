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СМИ: Италия в 2025 году окажет Киеву помощь на 1,7 млрд долларов

СМИ: Италия в 2025 году окажет Киеву помощь на 1,7 млрд долларов Доля Италии в финансовой помощи Украине, которую НАТО планирует оказать в размере 40 млрд долларов, составит 1,7 млрд.
Другие страны
10 июля 2024 г. 13:30
СМИ: Италия в 2025 году окажет Киеву помощь на 1,7 млрд долларов

Доля Италии в финансовой помощи Украине, которую НАТО планирует оказать в размере 40 млрд долларов, составит 1,7 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что это ощутимо для бюджета Италии, учитывая, что за минувшие два года власти выделили Украине примерно по 1,2 млрд евро.

Союзники по НАТО, отмечает газета, работают над смягчением формулировок в финальном заявлении саммита в Вашингтоне с тем, чтобы в тексте говорилось о "политическом обязательстве" по оказанию помощи Киеву.

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