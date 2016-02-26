​СМИ: Италия готовит военную операцию в Ливии

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Италия готовит специальную военную операцию в Ливии для противостояния продвижению боевиков террористической организации "Исламское государство", передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Corriere della Sera, военная миссия, которая будет включать патрулирующие корабли в Средиземноморье, а также истребители "Торнадо", готовые к вылетам с авиабазы в Трапани (остров Сицилия), начнется как только поступит соответствующий запрос от ливийских властей.

Италия всегда заявляла о готовности взять на себя ведущую роль в урегулировании и обеспечении безопасности в Ливии. Однако до сих пор любые предположения о "военном вмешательстве" исключались, более того министр обороны Роберта Пинотти назвала его неприемлемым. При этом, как она признала в телепередаче "Вирус" в четверг вечером, в Средиземноморье, в район Сицилийского пролива уже переброшены корабли, а "Торнадо" уже находятся в Трапани.

"Наши специальные силы достаточно подготовлены, чтобы начать действовать, если в этом будет необходимость", - сказала министр. По ее данным, в Ливии сражаются до 8 тыс. боевиков ИГ.