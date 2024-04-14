СМИ: Истребители ВВС США находятся в небе над Ираком и Иорданией

Истребители ВВС США находятся в небе над Ираком и Иорданией для перехвата иранских дронов.

Самолеты ВВС Соединенных Штатов патрулируют воздушное пространство над Ираком и Иорданией с целью уничтожения боевых беспилотников, запущенных с иранской территории в направлении Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, "истребители ВВС США находятся в небе над Ираком и Иорданией для возможного перехвата дронов, запущенных Ираном по Израилю".

Некоторое время назад сообщалось, что десятки иранских беспилотников пролетают над южными провинциями Ирака в сторону израильской территории. Несущие боевые заряды дроны, запущенные из Ирана, были замечены и над территорией Иордании.