СМИ: Истребитель F-35 потерпел крушение в американском штате Аляска

Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в штате Аляска (США), пилот не пострадал.
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По сведениям издания, инцидент произошел после полудня по местному времени. Крушение военного самолета произошло на взлетно-посадочной полосе. Пилот был доставлен в госпиталь для медицинского обследования.
Как отмечает газета, примерная стоимость F-35 составляет порядка $81 млн. Командование базы пообещало провести тщательное расследование для "минимизации шансов повторения подобного происшествия".