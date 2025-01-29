СМИ: Истребитель F-35 потерпел крушение в американском штате Аляска

Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в штате Аляска (США), пилот не пострадал.

Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в штате Аляска (США), пилот не пострадал.

Как передает Report , об этом сообщила газета Anchorage Daily News.

По сведениям издания, инцидент произошел после полудня по местному времени. Крушение военного самолета произошло на взлетно-посадочной полосе. Пилот был доставлен в госпиталь для медицинского обследования.

Как отмечает газета, примерная стоимость F-35 составляет порядка $81 млн. Командование базы пообещало провести тщательное расследование для "минимизации шансов повторения подобного происшествия".