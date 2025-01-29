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СМИ: Истребитель F-35 потерпел крушение в американском штате Аляска

СМИ: Истребитель F-35 потерпел крушение в американском штате Аляска Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в штате Аляска (США), пилот не пострадал.
Другие страны
29 января 2025 г. 06:49
СМИ: Истребитель F-35 потерпел крушение в американском штате Аляска

Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в штате Аляска (США), пилот не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщила газета Anchorage Daily News.

По сведениям издания, инцидент произошел после полудня по местному времени. Крушение военного самолета произошло на взлетно-посадочной полосе. Пилот был доставлен в госпиталь для медицинского обследования.

Как отмечает газета, примерная стоимость F-35 составляет порядка $81 млн. Командование базы пообещало провести тщательное расследование для "минимизации шансов повторения подобного происшествия".

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