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СМИ: Испания и Бельгия готовы принять мирную конференцию по Ближнему Востоку

СМИ: Испания и Бельгия готовы принять мирную конференцию по Ближнему Востоку Испания и Бельгия выразили готовность принять гипотетическую мирную конференцию по ближневосточному урегулированию.
Другие страны
23 января 2024 г. 16:10
СМИ: Испания и Бельгия готовы принять мирную конференцию по Ближнему Востоку

Испания и Бельгия выразили готовность принять гипотетическую мирную конференцию по ближневосточному урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El País.

По ее версии, Евросоюз, в особенности испанские и бельгийские власти, усиливают давление на Израиль, чтобы склонить его к решению конфликта на основе принципа создания двух государств. Мадрид неоднократно озвучивал идею о проведении международной мирной конференции, которая позволила бы урегулировать ситуацию. Испания и Бельгия заявили о готовности принять эту будущую встречу, хотя возможной даты пока не называлось.

Ранее портал Euractiv сообщал, что Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. В инициативе из 10 пунктов изложены шаги, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, а также гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya və Belçika Yaxın Şərq üzrə sülh konfransına ev sahibliyi etməyə hazırdır
Версия на английском языке Media: Spain, Belgium ready to host peace conference on Middle East

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