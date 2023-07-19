СМИ: Ирландия направит €5 млн на помощь Украине

Ирландия направит дополнительные €5 млн на гуманитарную помощь Украине.

Ирландия направит дополнительные €5 млн на гуманитарную помощь Украине.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр республики Лео Варадкар во время посещения Киева.

"Я дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому и народу Украины, что мы продолжим предлагать нашу практическую, а также политическую поддержку. Мы выделяем еще €5 млн в качестве гуманитарной помощи Украине: €3 млн будут использованы на Украине Красным Крестом для осуществления своей жизненно важной работы и €2 млн будут направлены в фонд ООН", - приводит издание слова Варадкара.

Эти средства, как отмечает газета, будут направлены на помощь при ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Премьер-министр Ирландии также заверил Зеленского в том, что Дублин продолжит поддерживать Киев.