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СМИ: Ирландия направит €5 млн на помощь Украине

СМИ: Ирландия направит €5 млн на помощь Украине Ирландия направит дополнительные €5 млн на гуманитарную помощь Украине.
Другие страны
19 июля 2023 г. 19:22
СМИ: Ирландия направит €5 млн на помощь Украине

Ирландия направит дополнительные €5 млн на гуманитарную помощь Украине.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Лео Варадкар во время посещения Киева.

"Я дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому и народу Украины, что мы продолжим предлагать нашу практическую, а также политическую поддержку. Мы выделяем еще €5 млн в качестве гуманитарной помощи Украине: €3 млн будут использованы на Украине Красным Крестом для осуществления своей жизненно важной работы и €2 млн будут направлены в фонд ООН", - приводит издание слова Варадкара.

Эти средства, как отмечает газета, будут направлены на помощь при ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Премьер-министр Ирландии также заверил Зеленского в том, что Дублин продолжит поддерживать Киев.

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Версия на азербайджанском языке İrlandiya Ukraynaya kömək üçün 5 milyon avro göndərəcək

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