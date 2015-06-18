СМИ: Ирландия изучает возможные риски выхода Великобритании из ЕС

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Правительство Ирландии изучает возможные риски в случае выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщает британская газета Independent.

"Главное внимание в настоящий момент уделяется стратегии переговоров, в которых мы могли бы сыграть свою роль, с целью сохранить Соединенное Королевство в ЕС, - приводит газета высказывание госминистра по делам Европы в МИД Ирландии Дары Мерфи, - Но мы бы поступили нерадиво, если бы не учитывали возможность того, что наш крупнейший торговый партнер может выйти из ЕС, и мы изучаем такую возможность".

Издание приводит оценки экспертов из исследовательского фонда Open Europe, согласно которым в случае выхода Великобритании из ЕС спад экономики Ирландии может составить от 1,1 до 3,1% ВВП.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал в 2017 году провести в Великобритании референдум по вопросу о том, должна ли она оставаться в составе ЕС. Сам британский премьер заявляет, что он выступает за сохранение членства страны в Евросоюзе. Он обещает, что добьется от лидеров ЕС права вводить меры, защищающие национальные интересы Великобритании, и это сделает ее выход из ЕС ненужным.

В то же время премьер не исключает возможность того, он поддержит выход Великобритании из ЕС в случае, если европейские партнеры отвергнут его требования о реформе.