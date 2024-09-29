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СМИ: Иранский шпион проинформировал Израиль о местонахождении Насруллы

СМИ: Иранский шпион проинформировал Израиль о местонахождении Насруллы Иранский "крот" проинформировал Израиль о присутствии генсека шиитской организации "Хезболлах" Хасана Насруллы в южном пригороде Бейрута, где он был убит.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 19:03
СМИ: Иранский шпион проинформировал Израиль о местонахождении Насруллы

Иранский "крот" проинформировал Израиль о присутствии генсека шиитской организации "Хезболлах" Хасана Насруллы в южном пригороде Бейрута, где он был убит.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в ливанских органах безопасности.

"Израильтяне сделали все возможное, они не хотели упустить свою цель", - приводит газета слова источника.

Напомним, что 28 сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Насруллы в результате атаки израильской авиации, которой подвергся южный пригород Бейрута. Удар был нанесен в пятницу в момент проведения совещания руководства "Хезболлах".

В субботу движение подтвердило смерть своего лидера и пообещало продолжить противостояние с Израилем.

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Версия на азербайджанском языке Le Parisien: İran casusu Nəsrullahın yeri barədə İsraili məlumatlandırıb

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