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СМИ: Иран заказал у Китая компоненты для сотен баллистических ракет

СМИ: Иран заказал у Китая компоненты для сотен баллистических ракет СМИ: Иран заказал у Китая компоненты для сотен баллистических ракет
Другие страны
6 июня 2025 г. 11:22
СМИ: Иран заказал у Китая компоненты для сотен баллистических ракет

Иран заказал тысячи тонн компонентов для баллистических ракет у Китая, стремясь восстановить свою военную мощь.

Как передает Report, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что Тегеран заказал достаточно перхлората аммония для потенциального производства до 800 ракет. Этот материал используется для производства ракет на твердом топливе.

По данным издания, в ближайшие месяцы ожидается прибытие в Иран партии перхлората аммония. Источники сообщают, что поставка была согласована за несколько месяцев до мартовского заявления президента США Дональда Трампа о том, что он предложил ядерные переговоры верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Перхлорат аммония был заказан иранской организацией Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co. у базирующейся в Гонконге Lion Commodities Holdings Ltd.

Один из источников WSJ говорит, что часть от этой партии может быть передана хуситам в Йемене. Большая часть материала останется в Иране.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İran Çindən yüzlərlə ballistik raket üçün komponentlər sifariş edib

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