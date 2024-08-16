СМИ: Иран выбирает между ударом по Израилю и "тайной операцией"

Правительство Ирана продолжает обсуждать варианты ответа Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Правительство Ирана продолжает обсуждать варианты ответа Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Report, с таким утверждением выступил американский телеканал CBS со ссылкой на источники.

По их информации, исламская республика выбирает между массированным ударом по Израилю и проведением "скрытой разведывательной операции". В апреле Иран атаковал израильскую территорию сотнями ракет и беспилотников в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске, где погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции и еще 11 человек. В Армии обороны Израиля тогда заявили, что атака полностью отражена.

США считают, что Иран не будет пытаться сорвать проходящие в Дохе переговоры о завершении конфликта в секторе Газа. Консультации в Катаре могут затянуться до конца этой недели, и неясно, как долго Иран и его региональные союзники будут медлить с ответом еврейскому государству, отмечает CBS.

По сведениям его источников, лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, пообещавший отомстить Израилю за ликвидацию в Бейруте главного военного стратега группировки Фуада Шокра, не хочет наносить масштабный удар по еврейскому государству без координации с Ираном. Телеканал считает, что руководитель "Хезболлах" не заинтересован в расширении конфликта с Израилем, но может атаковать без предупреждения.