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СМИ: Иран в течение нескольких дней может атаковать Израиль

СМИ: Иран в течение нескольких дней может атаковать Израиль Спецслужбы Израиля считают, что Иран решил нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Другие страны
12 августа 2024 г. 00:57
СМИ: Иран в течение нескольких дней может атаковать Израиль

Спецслужбы Израиля считают, что Иран решил нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент портала Axios со ссылкой на два источника.

"По обновленной оценке израильских спецслужб, Иран решил напрямую атаковать Израиль в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, и это может произойти за нескольких дней до переговоров о заложниках 15 августа", - написал он в соцсети "X".

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