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    СМИ: Иран произвел успешный запуск усовершенствованных крылатых ракет типа "Нур"

    Эти ракеты предназначены для уничтожения надводных целей

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Иран впервые произвел успешный запуск усовершенствованных крылатых ракет типа "Нур" ("Свет") класса поверхность-поверхность. 

    Как передает Report, об этом в пятницу сообщило Mehr News Agency. 

    "Иранские ВМС произвели успешный запуск усовершенствованных крылатых ракет "Нур" класса поверхность-поверхность в ходе третьего дня учений ВМС в Персидском заливе "Велаят-94", - говорится в сообщении Mehr News Agency. 

    Ракеты типа "Нур" предназначены для уничтожения надводных целей. У новой модификации увеличена дальность полета до 150 км, повышена точность наведения и скорость полета. 

    Как заявил замкомандующего ВМС ИРИ контр-адмирал Махмуд Моусави в интервью агентству, крылатые ракеты, запуск которых был произведен во время нынешних учений, стартовали с береговых пусковых установок по предварительно обнаруженным целям и успешно поразили все из них.

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