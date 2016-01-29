СМИ: Иран произвел успешный запуск усовершенствованных крылатых ракет типа "Нур"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Иран впервые произвел успешный запуск усовершенствованных крылатых ракет типа "Нур" ("Свет") класса поверхность-поверхность.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило Mehr News Agency.

"Иранские ВМС произвели успешный запуск усовершенствованных крылатых ракет "Нур" класса поверхность-поверхность в ходе третьего дня учений ВМС в Персидском заливе "Велаят-94", - говорится в сообщении Mehr News Agency.

Ракеты типа "Нур" предназначены для уничтожения надводных целей. У новой модификации увеличена дальность полета до 150 км, повышена точность наведения и скорость полета.

Как заявил замкомандующего ВМС ИРИ контр-адмирал Махмуд Моусави в интервью агентству, крылатые ракеты, запуск которых был произведен во время нынешних учений, стартовали с береговых пусковых установок по предварительно обнаруженным целям и успешно поразили все из них.