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СМИ: Иран пригрозил Пакистану судом за задержку строительства газопровода "Мир"

СМИ: Иран пригрозил Пакистану судом за задержку строительства газопровода "Мир" Иран направил "окончательное уведомление" правительству Пакистана о намерении в сентябре 2024 года обратиться в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже в связи с невыполнением Исламабадом контрактных обязательств по строит
Другие страны
27 августа 2024 г. 11:52
СМИ: Иран пригрозил Пакистану судом за задержку строительства газопровода Мир

Иран направил "окончательное уведомление" правительству Пакистана о намерении в сентябре 2024 года обратиться в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже в связи с невыполнением Исламабадом контрактных обязательств по строительству магистрального газопровода "Мир".

Как передает Report, об этом сообщила газета The News.

По информации издания, соглашение о строительстве пакистанского участка трубопровода было подписано в 2009 году. Исламабад обязался завершить свою часть проекта к декабрю 2014 года. В документ был включен пункт о штрафных санкциях за нарушение сроков, грозивший Пакистану выплатой по $1 млн за каждые сутки задержки с 1 января 2015 года. В 2014 году строительство было отложено на 10 лет из-за санкций США в отношении Тегерана.

В сентябре 2019 года пакистанская Inter-State Gas Systems и иранская National Iranian Gas Company подписали пересмотренный контракт, в соответствии с которым Исламабад обязался достроить трубопровод в 2024 году и импортировать около 21 млн куб. м природного газа в сутки. Взамен Тегеран согласился воздержаться от обращения в арбитражный суд. Затем срок сдачи первой очереди проекта (участок в 81 км) был перенесен на сентябрь 2024 года. Однако строительство участка не было начато, отмечает издание. В связи с этим Тегеран направил "окончательное уведомление" Исламабаду.

"Мы просто не можем реализовать проект из-за санкций США, - приводит издание разъяснения представителя пакистанских властей. - Мы изо всех сил пытались убедить американцев дать отмашку [на строительство], однако администрация Джо Байдена выступает против пакистано-иранского проекта газопровода". В марте 2024 года помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая в Конгрессе, предупредил Исламабад о "серьезных последствиях" в случае реализации проекта.

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