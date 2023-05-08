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СМИ: Иран передавал Сирии оружие под видом гумпомощи после землетрясения

СМИ: Иран передавал Сирии оружие под видом гумпомощи после землетрясения Иран секретно поставлял Сирии вооружения под видом гуманитарной помощи для проведения атак на военных США на территории региона.
Другие страны
8 мая 2023 г. 04:13
СМИ: Иран передавал Сирии оружие под видом гумпомощи после землетрясения

Иран секретно поставлял Сирии вооружения под видом гуманитарной помощи для проведения атак на военных США на территории региона.

Как передает Report, об этом передает The Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные данные Пентагона.

"Иран скрывал оружие среди помощи после землетрясения, чтобы делать военнослужащих США мишенями для атак", - сказано в заявлении.

Отмечается, что иранская сторона передавала Сирии боеприпасы, стрелковое оружие и беспилотники.

При этом информацию о таких поставках подтвердил представитель Вооруженных сил Израиля.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İran humanitar yardım adı altında Suriyaya silah ötürüb

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