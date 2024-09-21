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СМИ: Иран отправил в Бейрут комиссию для расследования взрывов устройств связи

СМИ: Иран отправил в Бейрут комиссию для расследования взрывов устройств связи Власти Ирана отправили в Бейрут комиссию для расследования причин детонации различных устройств связи.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 16:26
СМИ: Иран отправил в Бейрут комиссию для расследования взрывов устройств связи

Власти Ирана отправили в Бейрут комиссию для расследования причин детонации различных устройств связи.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, руководство Ирана "больше не доверяет расследованиям", проведенным ливанским движением "Хезболлах".

"Комиссия, состоящая из иранских специалистов, займется выяснением того, как взорвавшиеся устройства попали в Ливан, а также проведет ревизию деятельности "Хезболлах", - утверждают собеседники канала.

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