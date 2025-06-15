СМИ: Иран через посредников призвал США остановить удары Израиля

Тегеран через посредников обратился к Вашингтону в попытке остановить израильские удары.

Тегеран через посредников обратился к Вашингтону с призывом остановить израильские удары.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

"Иран через Оман и Катар обратился за посредничеством Вашингтона в попытках остановить удары Израиля и возобновить пере‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​говоры по ядерной сделке", - пишет издание.

Кроме того, по данным собеседников газеты, усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров предпринимает без огласки и Саудовская Аравия.

Напомним, что Израиль в ночь на субботу нанес удары по Ирану. Иран ответил на эти удары. Противостояние продолжается.