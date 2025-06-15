О нас

СМИ: Иран через посредников призвал США остановить удары Израиля

СМИ: Иран через посредников призвал США остановить удары Израиля Тегеран через посредников обратился к Вашингтону в попытке остановить израильские удары.
Другие страны
15 июня 2025 г. 13:04
СМИ: Иран через посредников призвал США остановить удары Израиля

Тегеран через посредников обратился к Вашингтону с призывом остановить израильские удары.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

"Иран через Оман и Катар обратился за посредничеством Вашингтона в попытках остановить удары Израиля и возобновить пере‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​говоры по ядерной сделке", - пишет издание.

Кроме того, по данным собеседников газеты, усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров предпринимает без огласки и Саудовская Аравия.

Напомним, что Израиль в ночь на субботу нанес удары по Ирану. Иран ответил на эти удары. Противостояние продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Media: Iran appeals to US to influence Israel and stop strikes

Самое важное

Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi