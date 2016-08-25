 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иракские силы безопасности освободили от ИГ город Эль-Кайяра

    Глава правительства назвал освобождение Эль-Кайяры важным шагом на пути к Мосулу

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Иракские силы безопасности освободили в четверг от боевиков террористической группировки "Исламское государство" стратегически важный город Эль-Кайяра.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в официальном заявлении канцелярии иракского премьера Хейдара аль-Абади.

    Эль-Кайяра, расположенный к югу от Мосула, считается главным оплотом ИГ в Ираке. 

    Глава правительства назвал освобождение Эль-Кайяры "важным шагом на пути к Мосулу".

    Иракские силы безопасности начали операцию по освобождению Эль-Кайяры на этой неделе. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi