Иракские силы безопасности освободили от ИГ город Эль-Кайяра

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Иракские силы безопасности освободили в четверг от боевиков террористической группировки "Исламское государство" стратегически важный город Эль-Кайяра.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в официальном заявлении канцелярии иракского премьера Хейдара аль-Абади.

Эль-Кайяра, расположенный к югу от Мосула, считается главным оплотом ИГ в Ираке.

Глава правительства назвал освобождение Эль-Кайяры "важным шагом на пути к Мосулу".

Иракские силы безопасности начали операцию по освобождению Эль-Кайяры на этой неделе.