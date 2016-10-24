СМИ: Иракская армия освободила более 50 населенных пунктов на подступах к Мосулу

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Правительственные силы Ирака освободили более 50 населенных пунктов от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на южных подступах к Мосулу, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о населенных пунктах, расположенных в стратегически важном регионе между городом Эль-Кияра и Мосулом.

В середине июля специальные силы по противодействию террору полностью освободили от ИГ прилегающую к Эль-Кияра районы, в том числе обезопасили аэродром и военную базу близ города. Тогда же было объявлено, что правительственные силы рассматривают регион Эль-Кияра в качестве основного плацдарма для операции по освобождению Мосула.

Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября.