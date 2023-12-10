СМИ: Интенсивные бои в секторе Газа продлятся еще два месяца

Интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.

Интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.

Как передает Report , об этом сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе.

Он отмечает, что после двухмесячного периода интенсивных боев договоренностей о прекращении огня в Газе не предполагается, а локальные операции на территории сектора будут проводиться армейскими подразделениями, которые останутся внутри палестинского анклава. По оценкам собеседника Kan, Израиль в течение этих двух месяцев будет продолжать попытки продвигать дополнительные сделки по освобождению похищенных радикалами 7 октября и удерживаемых в секторе заложников.

Радиостанция указывает, что в какой-то момент в течение предстоящих двух месяцев Израиль позволит некоторым жителям сектора Газа вернуться в свои дома, так как "это является требованием США", а также совпадает с "оперативной необходимостью".