СМИ: Индонезия откладывает экспорт СПГ на фоне роста внутреннего спроса

Индонезия собирается отложить часть экспорта СПГ для внутреннего потребления

Индонезия просит своих зарубежных покупателей смириться с задержками некоторых запланированных поставок в связи с ростом внутреннего спроса на СПГ.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник агентства отметил, что правительство Индонезии обратилось к импортерам СПГ с просьбой дать отсрочку в поставках до 2026 года.

Другой источник рассказал, что стране, возможно, придется отменить 50 поставок СПГ для обеспечения внутреннего спроса.

В Министерстве энергетики Индонезии в свою очередь оказались комментировать ситуацию.

Отметим, что Индонезия является шестым по величине экспортером СПГ в мире. Согласно данным отслеживания судов, в прошлом году страна экспортировала около 300 грузов.

Также Индонезия единственный поставщик СПГ, который решил отказаться от экспорта для удовлетворения внутренних потребностей.