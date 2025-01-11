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СМИ: Индонезия обсуждает с Индией покупку ракет BrahMos

СМИ: Индонезия обсуждает с Индией покупку ракет BrahMos Индонезия обратилась к Индии с запросом о возможности приобретения сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.
Другие страны
11 января 2025 г. 08:20
СМИ: Индонезия обсуждает с Индией покупку ракет BrahMos

Индонезия обратилась к Индии с запросом о возможности приобретения сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New Indian Express со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, Министерство обороны Индонезии направило в посольство Индии в Джакарте письмо относительно сделки по BrahMos на сумму $450 млн. Сообщается также, что индийская сторона предлагает индонезийским партнерам кредит либо от Государственного банка Индии, либо от других индийских национальных банков. Детали прорабатываются.

Газета подчеркивает, что Индонезия присоединилась к БРИКС, что открывает путь для транзакций в национальных валютах (с использованием индийских и индонезийских рупий).

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