СМИ: Индонезия обсуждает с Индией покупку ракет BrahMos

Индонезия обратилась к Индии с запросом о возможности приобретения сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.

Индонезия обратилась к Индии с запросом о возможности приобретения сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.

Как передает Report , об этом сообщает газета The New Indian Express со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, Министерство обороны Индонезии направило в посольство Индии в Джакарте письмо относительно сделки по BrahMos на сумму $450 млн. Сообщается также, что индийская сторона предлагает индонезийским партнерам кредит либо от Государственного банка Индии, либо от других индийских национальных банков. Детали прорабатываются.

Газета подчеркивает, что Индонезия присоединилась к БРИКС, что открывает путь для транзакций в национальных валютах (с использованием индийских и индонезийских рупий).