О нас

СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы

СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост регента региона.
Другие страны
14 октября 2024 г. 09:25
СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы

Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост регента региона.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает портал Jakarta Globe.

По данным издания, трое граждан Франции были задержаны иммиграционными властями 8 октября, а затем депортированы.

"Трое мужчин нарушили условия визового режима, приняв участие в политической кампании", - сообщает портал.

Хотя имя кандидата, которого предположительно поддержали французы, не было названо властями, издание уточняет, что первоначально граждане Франции отправились в Ачех, чтобы купить масло пачули у местных производителей, включая кооператив, управляемый политиком Саидом Сани.

В настоящее время он является кандидатом на пост регента в округе Гайо-Лус.

Последний визит французов был направлен на заключение соглашения о продаже с Саидом Сани. Однако их прибытие совпало с сезоном местной избирательной кампании, что вызвало опасения по поводу их деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 3 French citizens deported from Indonesia's Aceh for alleged interference with local election campaign
Версия на азербайджанском языке İndoneziya seçkiyə müdaxilə etdiyinə görə üç Fransa vətəndaşını deportasiya edib

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi