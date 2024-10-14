СМИ: Индонезия депортировала трех граждан Франции за вмешательство в выборы

Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост регента региона.

Иммиграционная служба индонезийской провинции Ачех депортировала трех граждан Франции за предполагаемое участие в политической кампании кандидата на пост регента региона.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает портал Jakarta Globe.

По данным издания, трое граждан Франции были задержаны иммиграционными властями 8 октября, а затем депортированы.

"Трое мужчин нарушили условия визового режима, приняв участие в политической кампании", - сообщает портал.

Хотя имя кандидата, которого предположительно поддержали французы, не было названо властями, издание уточняет, что первоначально граждане Франции отправились в Ачех, чтобы купить масло пачули у местных производителей, включая кооператив, управляемый политиком Саидом Сани.

В настоящее время он является кандидатом на пост регента в округе Гайо-Лус.

Последний визит французов был направлен на заключение соглашения о продаже с Саидом Сани. Однако их прибытие совпало с сезоном местной избирательной кампании, что вызвало опасения по поводу их деятельности.